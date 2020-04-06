蘋果生產醫療用面罩 單周產能達百萬個 12:222020/04/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果執行長庫克（Tim Cook）5日（周日）表示，將設計且生產專為醫療人員使用的面罩，目標每周製造100萬個，這家科技巨擘另捐出2,000萬個N95口罩予各地政府和醫院。 庫克指出，「我們結合全公司的努力，讓產品設計師、工程師、營運與包裝團隊、供應商，一起為醫療人員供應面罩。」 庫克並強調蘋果的面罩每箱可裝入100個，並且兩分鐘內可裝好一箱。首批已運送至聖塔克拉拉的Kaiser醫療機構。 (工商 ) #面罩 #蘋果 #萬個 #庫克 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情Q2估達高峰 法人：台股拚返萬點 04:102020/04/02 證券．權證 遊金門免稅購物滿萬現抵2020 金湖飯店機＋酒2999元起 04:102020/04/02 財經焦點 雲縣員警夫婦 再登禁奢榜 04:102020/04/02 社會新聞 老司機平台AV＋萬片上線 疫情當頭歐美特企喊停 13:222020/04/02 娛樂 川普吹噓萬台呼吸器備戰 美州長：很多不能用 00:182020/04/03 兩岸 拱天宮連假參拜人潮多 義工團體備萬包溼紙巾免費送 18:152020/04/03 生活 戰疫美食－到高檔飯店與家人應酬 台北萬豪口福小宴上桌 04:102020/04/04 產業特刊 上萬名人間蒸發 恐成治安死角 04:102020/04/04 社會新聞 葉五美萬人祭祖 今年不到30人 11:452020/04/04 生活 慈禧太后愛香蕉 不吃卻年用上萬根 17:362020/04/04 歷史 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。