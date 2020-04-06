蘋果執行長庫克（Tim Cook）5日（周日）表示，將設計且生產專為醫療人員使用的面罩，目標每周製造100萬個，這家科技巨擘另捐出2,000萬個N95口罩予各地政府和醫院。

庫克指出，「我們結合全公司的努力，讓產品設計師、工程師、營運與包裝團隊、供應商，一起為醫療人員供應面罩。」

庫克並強調蘋果的面罩每箱可裝入100個，並且兩分鐘內可裝好一箱。首批已運送至聖塔克拉拉的Kaiser醫療機構。

(工商 )