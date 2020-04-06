童綜合醫院醫療副院長吳肇鑫在臉書憂心墾丁爆人潮，不過該院員工旅遊卻同一時間在墾丁進行，童綜合6日表示，休假結束返院後，醫院也會列册關心每一位同仁健康狀況。童綜合聲明如下：

一、配合中央疫情指揮中心4月4日最新公告，新增11個國內旅遊人潮擁擠警示地點，本院決定國內員工旅遊團先取消後續梯次，並延後至疫情結束後再行辦理。

二、醫院從農曆年前就開始要求所有員工依據醫院規範每日做好個人健康管理，針對任何出遊員工回院後都需要通報，進入醫院後全程戴口罩、要求員工每日上、下班皆需量測體溫和確認有無呼吸道症狀並回報、工作分配分艙分流、用餐也要輪流和隔開。

三、醫院每年所舉辦之員工旅遊是於每年十月定案，這波疫情也隨時因應中央流行疫情指揮中心的指示作調整。先前已經取消所有的越南國外員工旅遊，這次原訂4月4日出發的國內旅遊景點，因應當天中央臨時之警示，也立即與旅行社安排同仁不前往人潮擁擠和墾丁大街等景點。

四、醫院全體同仁全力配合防疫工作，難得的休假期間也會遵守室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交安全距離，戴口罩和勤洗手也是基本的要求。休假結束返院後，醫院也會列册關心每一位同仁的健康狀況，請民眾可以安心。

(中時 )