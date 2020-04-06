經濟部長沈榮津6日在立法院表示，由於口罩中可過濾病毒的「熔噴不織布」全球都在搶，目前業者將以提供國內需求為優先，預計連假過後口罩日產能可挑戰1500萬片。對於國內廠商力挺政府防疫，沈榮津也強調「揪感心」。

(中時 )