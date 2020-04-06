廠商全力支援口罩原料 沈榮津：揪感心 12:252020/04/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部長沈榮津對於國內業者力挺政府防疫「揪感心」。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津6日在立法院表示，由於口罩中可過濾病毒的「熔噴不織布」全球都在搶，目前業者將以提供國內需求為優先，預計連假過後口罩日產能可挑戰1500萬片。對於國內廠商力挺政府防疫，沈榮津也強調「揪感心」。 (中時 ) #口罩 #沈榮津 #國內 #廠商 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 WHO改口 戴口罩似乎有用 04:102020/04/05 國際大事 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 口罩族悶出大危肌！你中了幾個？ 09:302020/04/06 生活 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 油市打減產興奮劑！ 道瓊期指飆漲近900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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