台南市布建兒童及少年社區照顧據點，提供弱勢兒少照顧與輔導資源，圖為受照顧的兒少進行鄉土教育。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

偏鄉教育資源缺乏，導致孩子在學習上往往呈現刺激與自信心不足的現象，進而影響未來生涯發展。台南市政府社會局為支持失業、離婚、單親、隔代教養、經濟弱勢等家庭，結合社福團體布建27個兒童及少年社區照顧據點，提供821位弱勢兒少照顧與輔導資源，幫助偏鄉家庭減緩兒少照顧與教養的壓力。

去年國中教育會考成績優異成績的小綺，因為父母親平日忙於工作無暇輔導課業。經由學校老師轉介與社會局安排，小綺從國小開始，放學後就到大內曲溪社區的兒少照顧據點，在課輔老師及志工的陪伴下溫習功課。

小綺的父母表示，感謝社會局兒少照顧據點的支持，除了讓孩子下課後有一個安心讀書、等待父母工作結束回家的地方，暑假期間還安排課輔活動，讓父母能夠安心工作，也免去安親費用等龐大負擔，加上課程活動相當豐富，讓孩子能夠多元學習快樂成長。

社會局指出，目前台南市27個兒少照顧據點，共有821位弱勢兒少接受服務，該局也透過「希望小屋」計畫，以就近服務與全人適性發展，陪伴這些孩子，提供一個穩定、可靠、安心的環境。兒少照顧據點除提供課後陪伴、親子活動、團體輔導等內容，還有寒暑假營隊、親職講座、兒少創藝社團等服務。

台南市長黃偉哲認為，建構一個讓孩子適性發展的學習環境非常重要，希望弱勢家庭的孩子們，除了基本課業學習，還能充實藝術、文化、語文與創造等方面的學習；尤其更要縮短城鄉落差，提升孩子們的自信心，讓他們擁有更多元的發展，在未來能有更多選擇。

(中時 )