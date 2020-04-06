為了防止清明連假後校園成為防疫破口，高雄市各校園5日、6日連續2天進行消毒工作，落實量額溫、手部消毒等防疫作為；高雄市教育局也配合中央，調查各校師生清明連假有無去過中央公布的11個風景區的旅遊史，並依中央針對校園處理方式辦理相關防疫措施。

高雄市教育局配合中央防疫規定，已經請各校調查師生連假期間有無相關旅遊史，並盡速回報教育局，若有師生去過中央公布的國內11個風景區，仍可到校上學，但要落實自主健康管理14天(勤量體溫、戴口罩)；若有發燒、腹瀉等身體不適症狀，必須儘速就醫。

教育局長吳榕峯表示，已要求連假後，請各校事先進行校園消毒，入校落實量額溫、手部消毒；此外，配合中央規定，考量師生連假期間外出遊玩、南北流動，各校加強環境清潔，也再度請民眾共體時艱，於5月3日前配合校園暫停開放措施，請勿再自行進入校園運動休憩。

(中時 )