擔心疫情擴散，因應長假效應，鴻海今天證實，五日晚間確以簡訊通知員工，若清明連假期間，去過疾管署4月4日所載11景點，自今天起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀之後，才能進公司上班。

為了因應長假可能引發疫情的擴散，鴻海表示，早在清明長假前，就已做好相關因應，包括在清明長假前就先知會員工，人多的旅遊景點最好不要去，且已在事前針對已安排好旅遊並確定會前往熱門旅遊景點的員工做過普查，確切掌握可能出遊的名單。

至於『若員工4月2日至4月5日清明連假期間，有去過疾管署4月4日所載11大景點者，4月6日(一)起需在家上班自主健康管理7天，確認身體健康無異狀，才能進公司。』的新規定，則是在五日晚間以簡訊發出給全數的員工。

鴻海指出，在中央流行疫情指揮中心五日一列出包括阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境渡假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮等，以及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等十一個警示據點後，鴻海隨即發出簡訊，跟進採行防疫措施，目的是希望趕在六日上班前，確保全員可以獲悉此規定。

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