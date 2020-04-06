智慧型手機多鏡頭趨勢在2020年將成為產業常態，導致高階CMOS影像感測器(CIS元件)為因應市場需其加大供給力道，也將擠壓到中低階規格應用的需求，目前已經傳出廠商再度調漲第二季報價達一成，原相(3227)就理當成為受惠股，今股價盤中急拉，大漲7%，回到150元關卡，站上月線。

以第一季發表的各家非蘋陣營旗艦機來看，多鏡頭已經成為必備條件，這也帶動高階CMOS影像感測器(CIS元件)需求大增，由於供應廠商必須拉高對高階CIS元件得出貨以滿足智慧機多鏡頭需求，故事必會壓縮到中低階應用在安防、穿戴、滑鼠等產品的需求，已經傳出第二季相關廠商將再度調漲報價達一成，帶市場供不應求的狀況下，對原相今年業績提供有效支撐。

原相今年各產品線都穩定成長，包括滑鼠、遊戲機、安防、穿戴以及TWS(無線藍芽耳機)等，儘管短線會受到新冠疫情影響，但在市場整體需求仍存在下，2020年營運仍樂觀看待。

由於全球受到疫情衝擊，「宅」經濟發酵，也有利於遊戲機、電競滑鼠等需求，加上任天堂Switch也已經和大陸騰訊合作，自去年第四季開賣，也會帶動銷售表現，注入原相動能。

(時報資訊)