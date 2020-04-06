清明連假期間，部分景點湧現人潮，中央流行疫情指揮中心也針對11個景點發布國家級警報。國內食品龍頭統一集團發言人凃忠正6日表示，統一集團已要求連假期間去過11個景點的同仁，即日起開始居家上班14天，包含子公司統一超商等均適用，期藉此降低可能的風險。

凃忠正強調，事實上，從疫情爆發以來，統一集團旗下公司就開始實施居家上班措施，由各部門依照屬性安排分批居家上班，迄今已形成一個作業模式，此次因應連假期間有到11個警示景點出遊的同仁，也立即採取居家上班14天，期間薪資皆正常。

不過，他也強調，以統一企業來說，清明連假前往11個景點任何一處的同仁比例不高，僅不到1％，主要是公司平日已加強宣導，盡可能減少非必要的群聚及社交場合，保護自身即是為社會做好本分。

凃忠正也說，現在非常時期，一切防疫優先，已要求同仁盡可能減少搭乘大眾交通運輸工具的南來北往，公事上的溝通盡量以電話或視訊取代，共同度過防疫作戰階段。

指揮中心發布警示的11個風景區，包括：屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮。

(工商 )