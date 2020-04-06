因應清明連假期間，有多處觀光景點人潮擁至，華 碩今（6）日起，啟動連續兩個星期的AB班分組上班措施，兩組人員分別於辦公室及居家辦公。

華碩同時表示，參考及效法其他產業龍頭公司的防疫相關規劃，對於清明連假期間曾至疫情管制中心警示景點的員工，也啟動14天的居家辦公。

(工商 )