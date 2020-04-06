機車業龍頭光陽工業積極布局第二季市場。光陽台灣營業部經理黃俊平表示，新冠肺炎疫情未見緩和，又即將面臨繳稅季的來臨，舉國上下心情難免更加沉重，光陽特別規畫幫民眾減壓的購車「三0暖心專案」，估計可提供市場四成以上的消費者輕鬆購車。

光陽表示，針對VJR 125 ABS、New Many 125、Racing S 125 ABS等三款車型，推出全新七期新車，為民眾爭取同享汰舊換新環保署5,000元購車補助之外，同時推出36期「三零購車優惠方案」，以「零利率」、「零元交車」、「現金分期零價差」即可購買到新車。

光陽主管解釋，針對NICE 100、新名流 125等平價國民車款，光陽加碼提供購車交車禮券，並協調保險業者額外贈送「1年1萬車碰車碰撞險」；高檔車款VJR 125 ABS、New Many 125、Racing S 125 ABS等三款車型，除了同享「三0購車優惠方案」外，更額外贈送「1年3萬車碰車碰撞險」。

(工商 )