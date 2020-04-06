宇峻(3546)即將在本周公布3月營收，由於3月自行開發並與智冠(5478)子公司遊戲新幹線聯合發行的手遊《三國群英傳M》完整挹注營收，預期單月營收挑戰新高；此外，3月31日推出首次大型改版，在連假期間創造不錯成績，將有效挹注4月營收動能。今天股價表現強勁，盤中僅差四檔就攻上漲停價位。

宇峻2月中《三國群英傳M》經典復刻手遊上線，吸引眾多老玩家回籠，上市後衝上兩大手機平台台灣市場排行榜前2名位置，雖然歷經伺服器過載、玩家惡意刷退等事件，但後續陸續解決，整體趨於穩定。

在春假前夕，首次大改版再度吸引玩家回流，並開放一組新伺服器，以最新的排行來看，Android排行榜爬升到第5，iOS最好來到第14名。宇峻預計每季推出改版，近期有大陸廠商洽談授權合作，未來公司也將規劃切入越南、泰國、印尼等地。法人估計今年營收將挑戰15億元。

(時報資訊)