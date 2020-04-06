桌球女將倪夏蓮去年摘得東京奧運門票，由於大會延後1年，倪夏蓮屆時就滿58歲了，她將代表盧森堡出戰。今年2月，敘利亞11歲少女札札(Hend Zaza)也取得奧運女桌門票，她明年才12歲，與倪夏蓮相差幾乎46歲。
倪夏蓮1963年7月出生於大陸浙江，札札為2009年1月出生，兩人相差45歲半。由於桌球項目沒有年齡限制，偶爾可見這種大年齡差距的對戰，札札在資格賽時已打敗過42歲的對手。
奧運史上最年幼參賽者是希臘體操選手Dimitrios Loundras，她1896年參加首屆雅典奧運時只有10歲又218天，幾乎算是個女童。
然而還是年紀愈大愈不容易，倪夏蓮早年是大陸國手，等到奧運成為正式項目時她已擠不進去，後來改當盧森堡的傭兵，連打4屆奧運，還當過掌旗官。國際奧會都聽說她的威名，宣告她是史上最年長的桌球參賽者。
路透社報導，倪夏蓮「凍齡」的秘密是她身邊有一位很強的物理治療師，讓她減少生病與受傷，她目前一天練球不超過3小時。她雖然厲害也感嘆人類無法違逆自然法則，明年可能是她最後一次參加奧運。
(中時電子報)
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