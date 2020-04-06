車內音樂播太大聲，可能影響行車安全；台中市李姓女子日前在北屯區1家汽車大賣場門口前，倒車離開卻擦撞路邊車輛，經受害陳姓女車主報案，警方調閱相關監視器，通知李女到案說明，表示「車內音樂開太大聲，聽得太入神」，沒注意路邊車輛，當時也沒察覺異樣所以開車離開，警方依肇事逃逸移送。

李女向警方供稱，當天在汽車用品店購物完後，倒車準備要回家，當下因專心聽音樂，沒有注意到路旁的停車車輛，根本沒有發現擦撞其他車輛，便將車子導正後就開車離開，不想承認自己是肇事逃逸的情形。

「音樂太嗨誤把油門踏板當腳踏鼓踩？」警方提出這樣的質疑，但李女不回應；警方再追問，監視器畫面「車子停27秒？」，李女辯稱是「想聽完整段音樂後才離開」。警叮嚀，開車多一分小心，可以減少別人不必要的生命傷害及損失。

台中市警察局第五分局長郭士傑表示，若發生交通事故，可以報警協助，一旦未依法律規範處置，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡逃逸者，會被處罰3千元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

(中時 )