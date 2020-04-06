師大夜市知名老字號美食「燈籠滷味」，因2度雇用逃逸外籍移工遭台北市勞工局查獲，依違反就業服務法移送台北地檢署偵辦，檢方考量陳姓負責人坦承犯行，且無前科，6日給予陳男緩起訴處分，期間一年，須繳10萬元給公庫。

燈籠滷味在師大夜市擺攤近20年，被稱為來師大夜市必吃美食之一。

檢方調查，台北市勞工局2016年3月稽查發現燈籠滷味，非法雇用越南籍逃逸移工擔任洗碗工，被裁罰5萬元；201年4月，北市勞工局再稽查發現燈籠滷味又雇用印尼籍逃逸移工洗碗，由於燈籠滷味已2度被查獲，因此將燈籠滷味移送北檢偵辦。

檢方調查時，燈籠滷味陳姓負責人原本否認有雇用非法外籍移工，辯稱是印尼籍友人義務幫忙，之後又改口說該名印尼籍移工，是兒子開的珍珠奶茶店員工，企圖以兒子的店雇用非法外勞為初犯作為搪塞，經檢察官勸諭下才認罪。至於印尼籍逃逸移工，在案發後已被遣返回國。

(中時 )