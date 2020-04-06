委員會內的立委透過通訊軟體，與司法院秘書長林輝煌視訊對話。（陳信翰攝）

為避免新冠肺炎疫情擴散、兼顧「社交距離」措施下，立法院司法及法制委員會6日議程為「視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形」，並首次在委員會裡「視訊考察」，隔空參訪司法院所屬法庭，了解防疫措施及疫情通報等機制。委員會內的立委透過通訊軟體，與司法院秘書長林輝煌視訊對話。

(中時 )