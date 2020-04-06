因應防疫 立法院委員會首次「視訊考察」 12:122020/04/06 中時 陳信翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 委員會內的立委透過通訊軟體，與司法院秘書長林輝煌視訊對話。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 委員會內的立委透過通訊軟體，與司法院秘書長林輝煌視訊對話。（陳信翰攝） 為避免新冠肺炎疫情擴散、兼顧「社交距離」措施下，立法院司法及法制委員會6日議程為「視訊參訪司法院所屬法庭就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的防疫措施及執行情形」，並首次在委員會裡「視訊考察」，隔空參訪司法院所屬法庭，了解防疫措施及疫情通報等機制。委員會內的立委透過通訊軟體，與司法院秘書長林輝煌視訊對話。 (中時 ) #視訊 #委員會 #措施 #疫情 #司法院 #立法委員 #考察 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 超前部署 彰縣議會 演練線上視訊會議 04:102020/04/02 地方新聞 盧秀燕召局處長 視訊簡報疫情 04:102020/04/03 地方新聞 資安議題升溫 4大視訊軟體比一比 04:092020/04/04 產業．科技 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 AI人工智慧扮救市主 04:102020/04/06 投資理財 連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車 01:202020/04/06 政治要聞 沒想到陳時中沒想到 04:102020/04/06 時論廣場 還有地方可以花錢 04:102020/04/06 時論廣場 謊稱政府要徵收口罩 酒精代銷業者遭起訴 09:542020/04/06 社會 政治熱門新聞 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 為何清明節大家全跑墾丁？恐與這支影片有關… - 政治 大甲媽遶境被罵翻 遊客卻擠爆墾丁？蔡正元：這件事侯友宜說對了 - 政治 命理師測字算台疫情 宅神一看驚吐6字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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