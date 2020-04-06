中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日宣布，新增10例確診個案，其中9例是境外，1例是本土，而本土個案是年僅4歲的孫子，被從美國返台的阿公傳染。北市副市長黃珊珊表示，再次呼籲中央，應統一將現在所有返台的民眾都集中檢疫，不然就住防疫旅館，北市也放寬，居家檢疫者的檢疫日期若涵蓋3月19日後，可按日申請500元補助。

黃珊珊說，中央上午10時的記者會公布，有位阿公從美國返台後沒有症狀，但阿嬤3月20日就有症狀，阿嬤4月3日確診後，回頭檢測阿公才發現也確診，結果孫子在5日也確診，所以希望中央統一，將現在返台的民中都集中檢疫。

黃說，北市100多例確診，是全國最多，很多居家檢疫者的家人也出現確診，如今北市增加了很多防疫旅館的申請量，關於補助，中央對每人1天貼1000元，住旅館再貼1000元，北市也推出14天7000元、意即1天500元的安心補助，所以要住防疫旅館1天至少有2500元補助，若覺得旅館價位太高，還有1晚2200元的安心檢疫所，幾乎不用花錢。

觀傳局長劉奕霆表示，14天7000元的補助方案是3月19日開始公布，線上申請是本月6日上線，凡居家檢疫者結束檢疫後的隔日起、6個月內，至市民服務大平台即可申請，至於有民眾反映3月19日前有居家檢疫、隔離是否可申請，北市對此也放寬，只要檢疫日期涵蓋19日以後，就按日補助500元，本月6日也新增2間防疫旅館，如今有10間。

「拜託居家檢疫者暫時跟家人分開14天！」黃說，若中央無法防範居家檢疫者，那希望北市的居家檢疫者都能住防疫旅館，別回到社區。對於4歲孫子的公托是否停課？黃說，這樣中央統一公布，但發生在北市，就會照標準作業程序。

(中時 )