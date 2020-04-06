外界質疑行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇等官員前往墾丁視察，是否也要自主健康管理。身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥表示，相關官員並未擠入人潮中，而且有戴口罩，不需要自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心表示，民眾在連假期間曾到人潮擁擠的景點活動，應自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時也要配戴口罩，儘可能在家上班。

外界質疑陳其邁及徐國勇到墾丁視察，要不要自主健康管理，陳宗彥表示，相關官員並非擠進人潮中，且都有戴口罩做好防護，所以不需自主健康管理。

(中時 )