光田綜合醫院中醫部主任陳暐棣指出，民眾如有特別造成困擾的疲倦、乏力及嗜睡狀況，經過中醫師脈診，給予洋人參、麥門冬及五味子煮成的生脈飲改善。（陳淑娥攝）

擔任業務許先生近來總感覺睡不飽，懶洋洋提不起精神，還一度在重要會議中恍神遭主管責罵，也說不上來究竟哪裡不舒服，他求診光田綜合醫院中醫部，才知道原來是「春困」上身。

節氣轉變感到昏昏沉沉、全身沒勁嗎？留心「春困」可能找上您！中醫部主任陳暐棣指出，節氣從過年後進到春分，季風開始轉變，氣溫也逐步上升，人體從冬天抵抗風寒、周邊毛細血管收縮，減少血流到末梢以降低熱量喪失的狀態，到春天逐漸轉變成毛孔、汗腺、血管舒張，血液循環向身體周邊增加，導致相對性的大腦供血降低，容易讓人產生頭暈腦脹、注意力無法集中的情形。

此外，這時節氣也往清明、穀雨高濕度方向前進，天氣忽冷忽熱，大氣濕度增加，容易使人感到沉重、痠痛、疲倦、乏力、嗜睡，生理因素加上外在環境便形成「寒濕」的體質表現，導致「春困」發生，如果平常沒有運動習慣，身體更容易覺得不舒服。

如何判斷身體體質是否「寒濕」？陳暐棣建議，可透過日常生活來觀察，譬如每天刷牙時觀察舌苔，是否白白一層很厚？早晨起床時經常腰痠背痛，但活動後、曬太陽或熱敷可改善；或糞便稀爛、不成形，味道不重；四肢時常感到腫脹，觸碰皮膚常感覺冰涼等，就要小心留意。

陳暐棣建議，要預防春困可多至戶外踏青，讓五官接受刺激，振奮精神；同時增加會流汗的有氧運動，適量的運動能夠增加血液循環，讓心跳適當加速，提高腦部含氧量，也讓汗能順暢從身體排出，是最好去除體內濕氣方式。飲食方面要避免生冷、低溫食物，最好是均衡且多元化，多吃原形食物。

針對許先生狀況，陳暐棣透過脈診除給予科學中藥處方治療體質寒濕之外，在特別造成困擾的疲倦、乏力及嗜睡狀況，加強給患者服用生脈飲中藥液包，因生脈飲主要成分人參、麥門冬可益氣生津清熱，五味子可斂陰止汗，對身體益氣潤肺、養陰生津、斂肺止咳之功效；經實驗證實，可促進淋巴細胞之轉化，增強免疫力達到扶正固本，讓許先生能更快改善症狀、恢復精神。

(中時 )