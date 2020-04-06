美國6日累計新冠肺炎確診病例突破33萬，死亡人數也將近1萬，疫情嚴重程度也讓大陸駐美使館今日宣布，考慮撤回大陸在美留學生，特別是未成年留學生。
大陸駐美使館表示會針對搭乘臨時包機的意願進行調查，搭乘原則公開、透明、公平原則，首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記。如安排臨時航班和包機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，年齡小者優先搭乘，優先安排未成年留學生乘機返回大陸。
在該份調查中並有下列3條件：
（一）年齡未滿18歲（以登記日為準）、父母未陪伴在旁、長期或短期在美留學的中小學留學生。
（二）機票和回國隔離費用自理。
（三）自願承擔回國過程中的各種可能風險，並自覺接受乘機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。
（四）除未成年留學生外，監護人等其他人員不能陪同乘機。
而調查結束時間為華盛頓時間4月6日晚間6時。
(中時 )
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