福斯掀背車成焦點 再推購車優惠 12:252020/04/06 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衝刺4月銷售成績，台灣福斯汽車行銷聚焦話題掀背車款The Polo和The Golf，推出購車優惠方案，指定車型可享高額分期零利率貸款，並且加贈第五年延長保固；Tiguan和Tiguan Allspace指定車款再享第一年丙式車體險（市價2.8萬～2.9萬元）；2020年式The T-Cross同步推出60萬元30期零利率貸款和免費第五年延長保固（市價2.05萬元），亦或可選擇以現金優惠折扣，再享有市值1.68萬元的原廠雙鏡頭行車紀錄器，高額分期零利率貸款或現金折扣方案。 (工商 ) #期零利率 #貸款 #掀背車 #購車優惠 #高額分 也許您會感興趣 推薦閱讀 助企業、勞工 加碼3,500億貸款額度 04:092020/04/03 財經要聞 中小銀行再貸款再貼現 增1兆人民幣 04:092020/04/04 全球財經 資誠：減輕現金流壓力 台商 應善用各國延繳機制 04:092020/04/04 金融．稅務 台北市旅館公會 辦貸款媒合會 04:092020/04/04 產業．科技 扶持港企 陳茂波：港府正籌備相關措施 16:442020/04/05 財經 江啟臣：7千億貸款額度 中小企業怨貸不到 17:072020/04/05 政治 企業動起來 產業鏈轉起來 04:102020/04/06 焦點新聞 華銀紓困專區 從寬從速從簡 04:102020/04/06 金融．稅務 合庫挺客戶 紓困全力以赴 04:102020/04/06 產業特刊 炒熱第二季市場 光陽推購車優惠衝業績 12:222020/04/06 財經 財經熱門新聞 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 油市打減產興奮劑！ 道瓊期指飆漲近900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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