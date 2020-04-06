衝刺4月銷售成績，台灣福斯汽車行銷聚焦話題掀背車款The Polo和The Golf，推出購車優惠方案，指定車型可享高額分期零利率貸款，並且加贈第五年延長保固；Tiguan和Tiguan Allspace指定車款再享第一年丙式車體險（市價2.8萬～2.9萬元）；2020年式The T-Cross同步推出60萬元30期零利率貸款和免費第五年延長保固（市價2.05萬元），亦或可選擇以現金優惠折扣，再享有市值1.68萬元的原廠雙鏡頭行車紀錄器，高額分期零利率貸款或現金折扣方案。

(工商 )