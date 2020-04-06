新冠肺炎疫情許多民眾選擇以「自行駕車」作為通勤移動方式，用車機會增加，輪胎磨耗換新需求商機浮現，台灣米其林推出「防疫安全行 米其林馳加好友相挺」消費者回饋系列活動，整個4月在PChome「米其林馳加旗艦館」可享多重獨家線上優惠。

台灣米其林指出，去年台灣米其林導入O2O（Online to online）模式，成為國內第一個使用電商管道銷售的輪胎品牌。許多消費者透過PChome「米其林馳加旗艦館」，享受線上選購輪胎、預約服務的便利，今年4月更祭出多種線上優惠，共20種規格的上架新品提供95折優惠；架上熱銷指定品項也降價回饋，最高降幅達每條1,300元，四條輪胎最多可省下 5,200元。

此外，台灣米其林表示，購買轎車胎、休旅車胎或輕卡車胎，四入組可獲得米其林精品折傘、二入組則送米其林隔熱手套組，購買機油則可以獲得米其林品牌鑰匙圈。最後，在安裝完成後填寫售後回饋問卷，更送「哈根達斯冰淇淋迷你杯兌換券」。

(工商 )