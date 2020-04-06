全球遭受新冠肺炎襲擊，各國無不加強宣導與人保持安全距離避免疫情傳播。而替英超曼城效力的英格蘭國腳沃克（Kyle Walker）卻被媒體爆料，指他無視新冠肺炎疫情嚴峻，和朋友在家中找來兩名應召女郎大開4P性愛派對。事後沃克坦承自己犯了錯誤行為，但恐怕仍逃不過球隊重罰。

根據《太陽報》報導，29歲的沃克才在社群媒體上宣導要粉絲待在家中、勤洗手做好防疫工作，轉身便立即和朋友在月租8000英鎊(約30.7萬台幣)的自家公寓，花費2200英鎊(約8.4萬台幣)找來兩名應召女郎大玩3個小時的4P性愛派對，雖然他試圖隱藏自己運動員的身分仍被其中一名女子發現。

事情爆發後，沃克在社群媒體上致歉，「我想藉此機會向大眾致歉，我上周做了錯誤決定，因私人生活登上報紙版面。」並稱自己身為公眾人物卻做了最壞的示範，向所有受到打擊的家人、朋友和球迷及社會大眾道歉。

曼城透過報紙得知沃克違反規定，發出聲明表示，職業足球員應該做好榜樣，將對這件事展開調查並進行相關懲處。

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(中時電子報)