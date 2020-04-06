國民黨立委陳玉珍今日於立院內政委員會質詢時表示，依法規定罷免案必須在公職人員就職滿一年才能提出，但罷韓團體卻有辦法在滿一年的隔日就送出3萬份連署，是不是提前偷跑？中選會主委李進勇回應，與其在此質疑，不如去提案修法。

陳玉珍詢問，一般而言，罷免案的起始點是從何時開始算起，罷韓案是從有人不滿韓國瑜，所以開始找人簽名連署要罷免，這算開始嗎？李進勇回答是從罷免提議開始，若以罷韓案為例，廣義上可以這麼說。

陳玉珍表示，照主委的說法，罷免提議的開始就等於是罷免活動的開始。但民國69年4月5日，民進黨創黨大老費希平委員指出，提罷免案的原因很多，除了當選人政績不佳外，還有派系問題，容易造成政治上波動與不安，為求政治穩定，主張公職人員就職未滿一年不得提罷免案。李進勇也附議法律規範確是如此。

陳玉珍指出，高雄市長韓國瑜是在2019年12月25日才就職滿一周年，照此規定應該從這天起的隔日，才可以開始辦理罷免案。但罷韓團體卻有辦法在12月26日，當天就送出3萬份罷免提議書。

陳玉珍說，按照正常邏輯，這代表早在就職滿一周年之前，罷韓團體就已經開始找人連署，進行罷免活動。中選會選務處長謝美玲也認同，罷韓團體應該是在12月26日之前就已經在做準備。

謝美玲表示，選罷法第75條確實規定公職人員就職未滿一年不得提出罷免。陳玉珍說，方才李進勇也同意找人連署在廣義上就是罷免活動的開始，既然如此，罷韓案合法嗎？

李進勇回應，罷韓團體是在韓國瑜就任滿一年後的隔天將連署書送出，法律沒有規範在那之前他們做了哪些事情。

陳玉珍說，去年前副總統呂秀蓮打算投入總統大選、以及過去反核團體曾提連署，但都被認定違法偷跑。所以連署提議不能偷跑，罷免提議可以偷跑？李進勇回應：「我不准偷跑。」

李進勇說，連署必須要拿到中選會發出的制式表格後，才能去進行，若是用自行印製的表格，中選會不會予以承認。至於陳玉珍所說的罷免提議，那是自行定義，法律沒有這個用詞。

(中時 )