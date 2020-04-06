5G競標結束，電信業者在積極布局拚第三季開台之餘，各家也針對頻譜問題持續交鋒，亞太電(3682)總經理黃南仁就分享其論點，他認為，頻寬越大，理論上資料傳輸率愈快，但這並非唯一要件，目前台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差，需更多的基站數量來補足涵蓋，若基站數和密度不足， 那麼想像中5G的極速體驗，恐怕是空談，他就點出，在5G初期，比起各業者拚頻寬、速度，不如拚「穩定網路涵蓋」，讓消費者有感。

台灣5G首次競標，熱門頻段3.5GHz標上天價，五家電信業者中，中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)以及台灣之星都有拿下3.5GHz，惟獨亞太電選擇放棄，董事長呂芳銘也直呼「標金太高、太離譜」，這也使得市場非場關心亞太電未來5G的布局該如何解，亞太電也多次重申，發展5G的政策和決心不變，3.5GHz方面也會積極與得標業者洽談。

黃南仁認為，在5G商轉時，消費者考慮升級5G的因素，應該是希望享有穩定的網路涵蓋更勝於高速傳輸率，以目前台灣所標出的5G頻段屬中高頻，穿透力差，需更多的基站數量來補足涵蓋，在5G初期，若標得大頻寬，而基站數和密度不足，那麼想像中5G的極速體驗，恐怕是空談，他也說到，頻譜是通訊技術應用的重要基礎，而「頻寬」是指能使用該頻譜的最大頻帶寬度，頻寬越大，理論上資料傳輸率愈快，但這並非唯一要件，業者基地台數量、基站佈點位置、基地台建設策略、單一基地台使用人數、終端設備規格等眾多變數的組合才是影響上網品質、用戶體驗的關鍵。

舉例來說，由韓國科學與資訊科技未來規畫部的數據顯示，南韓自去年初商轉至去年6月期間，5G基地台架設數量只有全國4G基地台的7%，且多數集中在首爾地區；台灣經濟研究院產業分析師郭明洲指出，南韓在5G初期也因基地台覆蓋率不足，而讓消費者無法感受到5G與4G訊號的差異。

韓國5G電信商，每家至少擁有80MHz以上大頻寬，開台後多打著「5G比4G快100倍」宣傳口號，但理論值與實際值網速卻有高度落差；據RootMetrics 2019年12月網路狀態調查指出，南韓5G平均速度僅500-900Mbps，距離5G標準的理論速度相去甚遠，且只有理論值的0.3到0.5。如果以目前台灣業者所標得的90MHz、80MHz、60MHz的頻寬來看，實際佈建完成後的平均速度均在誤差範圍內，也有可能取得頻寬少的業者在部分地區的平均速度會高於頻寬取得多的業者。由南韓的例子即可了解，「頻寬」大小與「網速」快慢並非成絕對正比。

黃南仁認為，「頻譜」是基礎，有了材料，後續是需要精心規劃、佈建和優化，如何架設網路更為重要，由於5G頻譜的穿透力較差，訊號隨距離遞減，因此更需建置更多基地台、佈建點位要更密集，並依據當地環境進行規劃設計，才是正確的建構方向，擁有大頻寬的業者，理論上看似可提供用戶較快的上網速度頻寬，實際上卻未必如此，主要還是在於如何規劃基地台的建設，網速快慢與同一時間使用基地台的人數息息相關，尤其在尖峰時段，因使用的人數眾多，如果沒有足夠的基站，有再多的頻寬也無法解決網路塞車的問題。

黃南仁也分享說，在本次5G釋照後，未來2年政府也會再釋出頻譜，電信業者更應積蓄能量，思考其未來長期發展的通訊業務，隨著各階段的發展和用戶所需頻寬容量大小，再逐年擴充與更新設備的軟、硬體，而在5G初期，除了以合理且可以產生最大效益的資金比例取得適當足夠的頻譜外，更需要編列充裕的預算，提高網路涵蓋，進行網路優化，以提供最佳的用戶體驗；而在於中期繼續爭取性價比更好的頻譜，才是上策。

(時報資訊)