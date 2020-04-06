歐美疫情利空衝擊逐漸淡化，台股指數大漲逾百點！儘管美股在清明節長假期間受歐美疫情影響持續走跌，但今天美股盤前期指強勢大漲，反而讓因清明節連假躲過美股重挫拖累的台股在開盤前未見悲觀氣氛，加上大立光(3008)雖然預告4月拉貨動能將較3月下滑，大立光第1季合併營收表現優於預期，還是為台股多頭注入一股暖流，大立光股價強勢開高，3月合併營收表現不錯的的台光電(2383)、雙鴻(3324)及優群(3217)等盤中股價轉強，中小型股寶齡(1760)、久裕(4173)、矽瑪(3511)、金利(5383)、圓展(3669)、恆大(1325)、康那香(9919)、精元(2387)及正崴(2392)盤中亮燈漲停，讓台股指數開高震盪後走高，順利站上9700點以上。

截至11點40分為止，加權股價指數為9767.73點，上漲104.1點，成交量994.4億元；OTC指數為119.77點，上漲1.17點，成交量200.99億元。

今日上市各類股以食品類股表現最佳，上漲3.07%，其次是電腦週邊類股及塑膠類股，分別上漲2.6%及2.54%，表現較差者為橡膠類股、玻璃類股及運輸類股，橡膠類股下跌0.7%、玻璃類股下跌0.62%，運輸類股下跌0.34%；上櫃部分，表現最佳為文創類股，上漲3.02%，表現最差為觀光類股，下跌1.38%。

就技術面來看，新冠肺炎疫情難止，且上星期台股因清明連假僅交易3天，4月1日終場加權股價指數為9663.63點，累計一週下跌35.29點，跌幅0.36%，週K線收紅，連續第2週收紅K，成交值3962.21億元，較前一週下滑；上櫃指數收盤為118.6點，累計一週上漲1.34點，漲幅1.14%，週K線收紅，連續第2週收紅K，成交值814.96億元，較前一週下滑。今天台股在美股盤前期指大漲帶動下，指數強勢開高，盤中雖然一度翻黑，但在多頭點火下，盤中一度順利站上9700點；上週清明假期前台股交投清淡，3個交易日成交量能下降至1500億元以下，顯示市場觀望氣氛仍濃，由於台股自3月20日國安基金宣布進場後自低點8523漲至最高9954點，已反彈16.7%，目前指數面臨上有月線9998點及3月13日向下跳空缺口高點的10171點沈重壓力，但9000點以下有國安基金宣示護盤支撐，技術面上有壓下有撐，持續區間震盪整理。

分析師表示，自國安基金宣布進場護盤後，近期台股指數及個股股價強勢反彈，幾乎所有股票都出現跌深反彈，而挾新冠肺炎疫情，遠距上班或上課需求，PC、NB、平板、伺服器等相關供應商股價更是漲勢凌厲，只是，全球疫情尚無法預料何時到見高峰向下，若要將全球股市及個股股價視為回升行情啟動仍言之過早，不建議投資人大量投資及追高股價，並建議宜見好就收、逢高獲利了結，尤其是持股比例超過50%的投資人，更應適時檢視手上持股汰弱留強，至少降低一半以上的持股，才有利於未來個股股價打回第二隻腳時承接；至於近期股價基期很高，或是大幅反彈之後股價跌不多的高價股，亦須提防股價反彈後，未來個股業績及獲利不如預期或下修，不幸出現股價補跌情況，變成下一波股市重災區。

在選股方面，泰博(4736)因新冠病毒持續肆虐，額耳溫槍3月出貨量將由2月成長，4月產線擴充，預計出貨量將再攀高，業績有機會上修；新普(6121)因在家辦公趨勢增加，平板、筆記型電腦需求強勁，新普大陸廠區已全面復工，下半年伺服器BBU將成為成長另一引擎，2020年配息14.5元，殖息率逾5%，投資人可考慮逢低佈局。

(時報資訊)