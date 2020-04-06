清明連假後，疫情衝擊陰霾再起，宅經濟概念再度熱燒，今日食品族群由龍頭股統一(1216)領軍衝鋒，盤中漲幅在4%以上，新加坡雞肉商其祥-KY(1258)漲幅逾5%，佳格(1227)、福懋油(1225)等紛紛跟進揚升，食品指數漲幅在2.7%以上，成為盤面上的人氣焦點之一。

統一企業去年EPS 3.35元，日前董事會決議每股配發2.5元現金股利，統一在台灣區業績表現持穩，在大陸區方面，受到今年初新冠肺炎疫情的侵襲，「宅經濟」成為熱門話題，但，今年大陸經濟的內外部不確定因素增加，會不會衝擊到業績表現仍需要觀察。

佳格108年全年淨利歸屬母公司業主34.17億元，EPS 3.76元，受到疫情影響，全民對營養保健品需求增溫，佳格旗下營養補給品選擇多元，包括桂格人參、桂格活靈芝、桂格滴雞精等等，隨著防疫意識提升，對業績將有正面的幫助。

(時報資訊)