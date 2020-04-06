恐慌指數VIX在今年二月底飆升超過長期平均20，股市上沖下洗，就連債券臉色也不太好看，然而，盤點市場震盪時刻，與全球高收益債相比，「短年期高收益債」相對具有波動低、報酬機會佳的特點。

安聯投信指出，近期市場跌宕，引發投資人心情洗三溫暖，儘管底部難以預估，但象徵市場波動的VIX指數近兩周持續下滑，預期接下來可能持續盤整，投資人可考慮伺機低檔布局，強化收益資產的配置。

安聯美元短年期高收益債券基金產品經理但漢遠分析，過去一周（3月24日到31日）新冠肺炎疫情在歐、美延燒，但各國政府為救經濟「聯合寬鬆」，安定投資人信心，風險性資產出現反彈，美國10年期公債殖利率則築穩在0.67%。

但漢遠進一步指出，市場反彈，美元高收益債券各評級中，B級債彈幅較大，CCC級債則相對落後：BB級債上漲7.47%，B級債券上漲7.89%，CCC級債券則上漲6.76%，危機債券則反彈5.89%。主要產業呈現上漲，其中，醫療保健、電信持續受追捧，營建房地產、化學及紙業則因經濟活動停滯的擔憂，反彈幅度相對落後。

(時報資訊)