POS廠虹堡（5258）2019年下半年營運顯著轉強，帶動全年由虧轉盈、每股盈餘（EPS）0.19元，公司對2020年營運維持審慎樂觀。虹堡股價自3月20日起觸底回升，今（6）日續開高走揚6％、觸及22.1元，盤中維持逾3％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

虹堡2020年2月自結合併營收2.6億元，雖月減21.12％、降至近7月低點，仍年增達44.29％。累計1～2月合併營收5.9億元，年增達33.58％，雙創僅次於2016年的同期次高紀錄。

虹堡預期，今年營收成長動能仍以東北亞及歐美地區為主，雖然新冠肺炎疫情尚不穩定，惟目前對訂單影響不大，少數地區因當地政府實施管制措施，造成短期貨運遲滯，但影響時間並不長，若全球疫情能逐漸受到控制，公司對今年營運仍維持審慎樂觀。

虹堡2019年合併營收創35.76億元新高，年增達53.65％，毛利率27.31％亦創次高。雖受提列中東客戶呆帳拖累，營益率負0.27％，但較前年負19.33％大幅好轉。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.17億元、每股盈餘0.19元，較前年顯著轉盈。

(時報資訊)