「清明連假去過國家級警報示警的11個景點嗎？」台南市議會國民黨團6日要求市府，主動調查公部門員工及學生的清明旅遊史，並建議有前往11景點旅遊的公務員及同學們，上班、上學一定要戴口罩，不要成為防疫破口。未來還有勞動節和端午節連假，黨團也希望市府能提早研擬一套旅遊防疫措施，不要讓台南市的景點再遭國家級警報點名。

黨團書記長王家貞表示，在此防疫第一的當下，新北市政府已要求去過11個國家級警報景點的員工，一定要戴口罩上班，富邦金控、國泰金控、鴻海等公司也紛紛在夜間緊急發文，要求去過11個景點的員工居家辦公7天或14天；11個國家級警報景點，台南市的關子嶺、烏山頭也上榜，人擠人擠出大家對疫情的關切，市府在清明連假之後，是否也要跟進新北市的作法？

王家貞表示，她鼓勵親子共遊，但全球新冠肺炎確診病例及死亡數一直快速增加，台灣是地球村的一分子，有多少樂觀的本錢？家長真愛自己的孩子，就不會在此疫情緊張的時刻帶著孩子出遊，讓孩子身歷險境。

「不讓防疫出現破口人人有責」，黨團要求市府應做表率，調查有多少公部門員工在清明連假去過11個景點？並要求他們都戴口罩上班；學校裡有多少學生也去過這11個景點？並請學生們這段時間上學戴口罩進入校園，不要讓校園成為防疫破口。未來還有勞動節和端午節連假，希望市府能提早研擬一套旅遊防疫措施，不要讓台南市景點又遭國家級警報點名，這樣對景區和民眾傷害更大。

(中時 )