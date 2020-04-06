新冠肺炎快速延燒，前副總統呂秀蓮今天表示，第三次世界大戰已經開打，過去是國對國的戰爭，這次是病毒向人類宣戰。聯合國和歐盟幾乎失能，WHO淪疫情全球化的幫兇。面對病毒，大家同感「天下一家親」，我們需要更多的智慧和悲憫，來解讀國家、族群和階級的意義。

呂秀蓮在臉書表示，「如果我說，第三次世界大戰已經開打，您同意嗎？」人類歷史出現過兩次世界大戰。1941年12月，日本偷襲珍珠港是關鍵，而2020年來自中國武漢的新型冠狀病毒自西雅圖入境，瘟疫快速在美國蔓延開來，第三次世界大戰就此登上人類歷史的舞台。

前兩次世界大戰是不同陣營的國家集團選邊宣戰，這次全球五大洲幾乎所有的國家通通參戰，共同面對單一的敵人：新型冠狀病毒COVID-19。「過去是國對國的戰爭，這次是病毒向人類宣戰」。

她說，人類一向自詡為「萬物之靈」，地球的主宰。然而此次面對無聲無影，狡猾陰毒的敵人。AI時代人類發明機器人，這回上帝就送給我們充滿「智慧」的病毒敵人！人類最好收起「萬物之靈」的狂妄封號，謙虛面對大自然。

呂秀蓮指出，這個智慧病毒既未欺善怕惡，也未嫌貧諂富，且看多少政要名流，達人巨賈照樣中鏢。目前疫情最嚴重，死亡人數最多的包括中國、伊朗、義大利、西班牙和美國，全都是各大洲的龍頭大國。病毒肆虐的對象，連年輕力壯的男女也不放過。「無差別平等」似乎是病毒給我們上的第一堂課。

病毒不但挑戰大國，而且挑戰各個宗教和族群，她認為，另類的「無差別平等」再次突顯。病毒無國界，平日雷厲風行，叱詫風雲的各國國家元首，如今聞毒色變，再也囂張不起來。

呂秀蓮表示，3月26日召開的G20 抗疫高峰視訊會議，似乎也談不出個所以然來。病毒這次挑戰了大國，挑戰了大人物，也挑戰了國際組織，包括聯合國、歐盟和世界衛生組織。

她說，事實指出，沒幾個大國真正能夠保衛人民的生命和健康，沒幾個政治人物真正具備防疫應變的治理能力。至於國際組織，包括聯合國和歐盟幾乎失能，而WHO早已淪為CHO，非但無法制敵在先，而且配合中國隱匿疫情，傳播假訊息，是這次疫情全球化的幫兇。

呂秀蓮認為，第三次世界大戰最大的挑戰其實是全球化。為了防堵疫情擴散，各國採取封城、封市、甚至封國、封戶，嚴重限制個人的行動自由，也影響人與人、國跟國的交流。

21世紀日新月異的全球化政經文網絡，因鎖國政策而斷裂，大眾運輸，無論陸海空，全被阻截，乘客沒了，收入沒了，企業垮了。崩解的交通產業，斷鏈的生產線，「第三次世界大戰帶給人類的，不是槍林彈雨，而是奄奄一息的百工百業，以及閉關自守的後全球化世代」。

「戰爭已經爆發了，戰役如何打？戰爭何時結束？一切的一切正在嚴厲考驗著全人類」她說，越有權勢、越有財富的人，考驗越大。面對病毒，大家同感「天下一家親」，我們需要更多的智慧和悲憫，來解讀國家、族群和階級的意義，來詮釋生命、財富與權勢的價值。

人只有一生，她恭喜所有安然無恙的你我，也恭喜拒絕被病毒打倒的人，更恭喜用他們的專業和愛心打贏病毒的所有醫護人員。「您們的辛苦和奉獻，保住許多人的生命和台灣的尊嚴。無限感謝」。

(中時 )