凌姓男子替房東哥哥管理出租套房，卻趁女房客酒醉不省人事，持備份鑰匙開啟女子房門猥褻得逞。台北地院審理期間，凌男辯稱女子主動投懷送抱，直至女子不甘屈辱輕生，凌男依然不認罪，合議庭認定犯後態度不佳，依乘機猥褻罪判刑1年10月，可上訴。

判決指出，已婚的凌男與妻小住在台北市中山區公寓5樓，替哥哥管理同棟公寓4間套房，並持有備份鑰匙。2018年7月14日凌晨2時許，他見4樓女房客酒醉蹲在樓梯間，意識模糊不清，持備份鑰匙打開房門，把女子扶進套房內。

凌男進屋後，趁機與女子親吻、擁抱，並褪去女子衣物，磨蹭女子下體得逞。同日上午7時許，女子的男友發現她忘了帶鑰匙回家，擔心她的安危前往查看，一開門赫見女子與凌男赤裸躺在床上，凌男驚覺犯行曝光，嚇得衣服都沒穿，裸身逃離現場。

法院審理時，凌男辯稱他攙扶女子進房時，女子主動親他、抱他，才會和她一起躺在床上，早上被男友發現時，直覺要被「抓猴」，才害怕逃跑，並非畏罪。

凌男的辯護律師更推稱，女子是酒店小姐，無法排除因職業病誤認凌男是客人，才主動以下體磨蹭凌男，凌男為年輕氣盛男子，依常理哪有可能放棄性交機會？更不可能愚蠢地留在現場睡覺，顯然是女子主動，凌男才會留下，女子提告是為了對男友交待。

案發後，女子因數度接受檢警訊問，不堪身心煎熬輕生，她的心理醫生出庭證稱，性侵案發生後，女子暴瘦7、8公斤，表現出強烈負面情緒反應，每次就診時都是聲淚俱下陳述經過，女子本身就有憂鬱症病史，後來更密集就診，常常提早吃光安眠藥、鎮定劑，每每開庭接受詰問後，心情都有很大波動。

合議庭認為，女子雖因死亡無法出庭，但依警詢筆錄、醫師證詞及就診紀錄等事證，女子外陰部也檢出凌男DNA，足以認定乘機猥褻犯行；考量凌男偵審中未獲得女子原諒，各種辯解否認犯行，使女子必須一再接受調查，傷害身心更鉅，就連女子輕生後，凌男仍未見悔悟，始終辯稱女子主動投懷送抱，犯後態度不佳，遂判1年10月徒刑。

(中時 )