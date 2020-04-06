威騰（Western Digital，WD）宣布全球資安防護領導廠商Acronis已篩選並決定採用UltrastarR Data60與 UltrastarR Data102兩款高容量混合式儲存擴充機櫃平台（JBOD），以更有效率與成本效益的方式解決容量需求，並支援其企業的長期擴充計畫。Acronis委託技術夥伴DIAWAY OU為其全球14座資料中心設計可擴充的架構，而Western Digital的儲存擴充機櫃平台雀屏中選。

為了持續滿足與日俱增的數據資料需求，Acronis需要一套經濟實惠的儲存解決方案，讓他們未來擴增容量時仍可擁有堅若磐石的可靠度與數據保護性能。

Acronis已完成翻新資料中心計畫的第一階段，並引用了Western Digital的UltrastarR儲存擴充機櫃平台將其全球大部分的儲存基礎架構進行升級。Acronis目前全球營運環需求220PB以上的容量，未來將持續增加。透過Western Digital的UltrastarR儲存擴充機櫃，Acronis降低了儲存容量的取得與操作成本，讓全球儲存設備變得更易於管理。此舉也能將全球儲存架構標準化，使得容量規劃更輕鬆也可更精準預測成本。

Acronis全球技術營運總監Alex Beyk表示，公司業務的成長取決於我們能否為客戶提供平價、可靠又有效率的資安防護解決方案。DIAWAY是真正了解我們需求的整合商；而透過Western Digital，我們得到的除了是可信賴的儲存解決方案，其總整體擁有成本（TCO）更是其他儲存廠商無法媲美。這也是Acronis毫不猶豫地採用UltrastarR儲存擴充機櫃平台來標準化其全球儲存基礎架構的原因。

UltrastarR Data60和Data102是高密度、高容量的12Gb/s SAS JBODs，能在4U機櫃中配置多達60顆（Data60）或 102顆（Data102）HDDs，可提供高達900TB和1.5PB 的原始容量*。這兩款混合式儲存擴充機櫃也可讓使用者根據需求搭配，將其中最多24個插槽座轉配置為固態硬碟（SSD），靈活地組建需要的HDD和SSD組合以達到平衡的容量、效能和成本設置。這些都是新一代分離式儲存（disaggregated storage）和軟體定義儲存（SDS）系統的關鍵元素。

鑒於Western Digital獨特的晶片到系統的設計能力，UltrastarR 系列的儲存機櫃平台能達到Acronis對於長期可靠度的要求。當中創新功能包括IsoVibe與ArcticFlow，前者可有效隔離與減少硬碟之間的共振，讓儲存機櫃能在繁重的工作負載量時維持一致效能；後者則可提供高效率的冷卻解決方案、從而提高硬碟本身的可靠度。

DIAWAY OU合夥人Alexander Ragel表示，我們致力為客戶提供優質的產品與服務，確保他們選擇最符合其需求的解決方案。Western Digital能提供模組化且高效率的儲存機櫃平台，幫助我們為客戶建構PB等級的營運環境。我們相信Western Digital是Acronis的最佳選擇。

Western Digital歐非中東與印度區銷售副總裁Nigel Edwards表示，很高興Acronis在將資料中心環境標準化的過程使用了Western Digital的解決方案。高密度、穩定性與成本是設計PB等級儲存環境的關鍵，我們將持續協助Acronis達到其儲存需求，幫助他們擴展全球的基礎架構並推動業務成長。

(工商 )