北市府為照顧失業者，開出1001個職缺，讓求職者加入市府防疫行列，勞動局長陳信瑜6日表示，就業服務處依網路報名表單，通知求職者於本日攜帶身分證正本，至北市各就服站辦理登記報到，如今現場登記已超過350人，並持續增加中，順利者7日即可上班。

北市副市長黃珊珊表示，她跟市府各科開了會意，盤整北市所有職缺，清出了1000個職務，可協助北市的場館量測體溫、致電居家關懷，及處理紓困的相關事務、協助公共空間消毒，一天工作8小時，周休2日，1個月可拿2萬8000元，享有市府付出的勞健保，推動速度相當快。

陳信瑜說，1日開始線上報名，2日凌晨就額滿，各局處提供的職缺中，第1名的北捷釋出456個職缺，環保局195個、民政局150個，另外還有公管中心、社會局、衛生局、勞動局、教育局、體育局、工務局、原民會等。

陳信瑜說，6日上午8時開始在7個就業服務處開放現場身分確認，下午再到各局處進行面試，第1階段面試完後會有第2階段，若都沒通過會，會安排其他就業媒合，8時至今，現場登記已超過350人，並持續增加中，所有職缺共1001個，未來還會增加。

陳信瑜說，現場在審核，是否符合設籍北市4個月以上和失業資格，由於職缺皆為防疫相關工作，統一由就服站依離家遠近、局處特殊性不同條件安排至用人單位面試後，順利者隔日即可上班。

(中時 )