曾跟湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩攜手拿過兩次NBA總冠軍的保羅蓋索，近日接受《Lakers Beat》記者費根採訪，提到自己2008年2月從灰熊跳槽湖人時，布萊恩迫不及待想跟他面對面對談趣事，因為兩人竟在凌晨一點半於飯店房間見面！

「當時我在洛杉磯完成體檢，然後飛去華盛頓跟湖人會合，畢竟湖人在客場作戰，我沒有打那場比賽，也沒跟球隊進行任何訓練，」保羅蓋索說，「但我一到華盛頓，布萊恩馬上就傳簡訊給我，說他想來我的飯店房間，歡迎我的加入。」

「那時候我告訴布萊恩，現在可能有點晚了，大約是凌晨一點半左右，所以他不必那麼晚來，可以等到明天再說，」保羅蓋索表示，「沒想到他馬上回覆我，不！不！他已經來了，隨即出現在我飯店房間門口，我當然很驚訝也很高興。」

保羅蓋索強調，從布萊恩如此迫切希望跟他面對面溝通，清楚感受到布萊恩一開始想傳達給他的訊息，以及布萊恩是怎樣的人，「他告訴我需要拿出怎樣心態，在這裡就是要奪冠，這是非常偉大、獨特與難以置信的，這也說明他是怎樣的領袖。」

(中時 )