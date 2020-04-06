「紓困陳時中」龔明鑫 下午說明融資貸款協助 12:322020/04/06 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龔明鑫。(顏謙隆攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌上周正式宣布，已責成政務委員龔明鑫及各部會首長天天對外說明紓困，防疫有陳時中，紓困也要有紓困的陳時中。行政院已發出通知，第一集的紓困陳時中說明會，將在下午3點半舉行，主題是「融資貸款協助說明」。 行政院表示，今天的說明會將由政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄親自出席。 蘇揆也說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做的很好，每天向大家報告。希望防疫做的好、紓困也要做的好，振興也要做的好，希望關關難過關關過，台灣能平安。 (中時 ) #紓困陳時中 #行政院 #龔明鑫 #沈榮津 #蘇建榮 #顧立雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 比照指揮中心 蘇揆要求龔明鑫任「紓困陳時中」 12:102020/04/02 政治 蘇貞昌：下周四院會啟動視訊會議 13:062020/04/02 政治 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 遭諷「口罩部長」 沈榮津防疫紓困賣命 520後留任穩當 22:172020/04/03 財經 經濟陳時中接副閣揆 沈榮津呼聲高 04:102020/04/04 政治要聞 商總出聲 催酷碰券下周上陣 04:102020/04/04 財經焦點 台中市生煤管制自治條例爭議 立院法制局建議行政院做這兩件事 12:372020/04/04 政治 防疫也要顧空氣！中市議員羅廷瑋 行政院靜坐抗議 09:472020/04/06 政治 《經濟》口罩國家隊相挺 沈榮津：日產能上看1500萬片 11:252020/04/06 財經 廠商全力支援口罩原料 沈榮津：揪感心 12:252020/04/06 財經 政治熱門新聞 「罷韓」遇疫情會延期嗎？高雄李四川回應了！ - 政治 不忍了？政府豪捐千萬口罩..正妹發言人怒嗆一句話！ - 政治 為何清明節大家全跑墾丁？恐與這支影片有關… - 政治 罷韓最終結局 陳揮文預言出乎意料 - 政治 大甲媽遶境被罵翻 遊客卻擠爆墾丁？蔡正元：這件事侯友宜說對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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