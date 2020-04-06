行政院長蘇貞昌上周正式宣布，已責成政務委員龔明鑫及各部會首長天天對外說明紓困，防疫有陳時中，紓困也要有紓困的陳時中。行政院已發出通知，第一集的紓困陳時中說明會，將在下午3點半舉行，主題是「融資貸款協助說明」。

行政院表示，今天的說明會將由政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄親自出席。

蘇揆也說，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做的很好，每天向大家報告。希望防疫做的好、紓困也要做的好，振興也要做的好，希望關關難過關關過，台灣能平安。

(中時 )