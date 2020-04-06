大陸廈門市近日推出11條措施，促進旅遊會展住宿餐飲業儘快恢復。根據新華社報導，其中包括市民和遊客在6月30日前，在法定節假日和休息日可免費乘坐地鐵、BRT、公車。

此外，廈門也鼓勵A級景區實施免費開放，國有A級景區向市民遊客免費開放，鼓勵非國有A級景區參加免費開放活動，並針對省內遊客來廈門旅遊，給予相應住宿補貼。

(旺報 )