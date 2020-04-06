廈門推11條措施 助旅遊會展住宿餐飲業恢復 12:362020/04/06 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廈門餐飲、住宿產業受疫情影響。（資料照／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廈門市近日推出11條措施，促進旅遊會展住宿餐飲業儘快恢復。根據新華社報導，其中包括市民和遊客在6月30日前，在法定節假日和休息日可免費乘坐地鐵、BRT、公車。 此外，廈門也鼓勵A級景區實施免費開放，國有A級景區向市民遊客免費開放，鼓勵非國有A級景區參加免費開放活動，並針對省內遊客來廈門旅遊，給予相應住宿補貼。 (旺報 ) #免費 #開放 #廈門 #遊客 #旅遊 #住宿 #餐飲 也許您會感興趣 推薦閱讀 無薪假增 住宿餐飲業最慘 04:092020/04/02 財經要聞 搶宅食商機 八業者組餐飲大聯盟 04:092020/04/02 財經要聞 國旅秋冬遊補助執行成效優異 成功行銷台中觀光 11:122020/04/02 旅遊 清明連假戶外放風 KKday推薦景點帶你避人潮森呼吸 11:172020/04/02 旅遊 台南清明連假湧觀光人潮 住宿率達8成 19:472020/04/03 生活 北投麗禧 推一泊二食住宿 04:092020/04/05 產業．科技 住宿等嘸人安全申報6萬起跳 70多家旅館喘不過 10:522020/04/05 生活 黃山風景區5日一早就達遊客上限 連續2日限流 12:532020/04/05 兩岸 遊客聚虎頭埤散心抗疫 市府、警局齊宣導防疫 19:312020/04/05 生活 員工旅遊去墾丁 童綜合發聲明 11:572020/04/06 生活 兩岸熱門新聞 大陸新增39例確診 業界擔憂：政府重振旅遊業過急 - 兩岸 想到復旦讀醫科 學測4科先頂標 - 焦點新聞 - 旺報 大陸體壇名將張國偉宣布退役：「對不起！」 - 兩岸 - 旺報 網民大交鋒 美：愚蠢病大流行 陸：可防可控豪華版 - 兩岸 陸艦載版直-20 空運生力軍曝光 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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