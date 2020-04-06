以同仁健康為重，做好防疫工作，KPMG 表示，已要求清明連假期間，曾前往中央流行疫情指揮中心示警的11個景點，居家辦公。安永除要求自主管理14天外，並由各合夥人視同仁需要，進行在家工作兩周。資誠也指出，已要求同仁若清明連假期間曾出入人潮擁擠的地方及觀光景點，應進行自主健康管理14天。

資誠表示，配合中央流行疫情指揮中心最新規定，同仁若清明連假期間曾出入人潮擁擠的地方及觀光景點，應進行自主健康管理14天，隨時留意自身健康狀況。在自我健康管理期間，若無任何不適症狀，可照常上班，在所內必須正確佩戴口罩與使用肥皂勤洗手。另外，同仁於上班日，每天上、下午需測量體溫，如有發燒或任何不舒服症狀，應主動撥打1922 防疫專線，依指示儘速就醫，並通知健康管理中心，資誠將視情況機動調整目前政策。

安永根據疾管局指出「連假曾至人潮擁擠場所,應自主健康管理14天，避免外出至公共場所，儘可能在家上班」 。除要求於連假期間出遊的同仁進行自主管理14天外，並由各合夥人視同仁需要，進行在家工作兩周。

KPMG也表示，在還沒通知自主管理，昨晚已請有去過景點同事調整為在家工作，預計14天，預先佈署，保障客戶及同仁安全。

(中時 )