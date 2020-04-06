◎五一連假取消？陳時中：視疫情變化調整

下一波五一連假是否會為防疫而取消？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會視疫情變化而調整，至於政府下令保持社交距離而導致旅遊業、餐飲業生意下滑，陳時中也表達歉意，他說「這是不得已，若增加群聚感染的風險，對未來社會的代價就更大，政府已有對業者的紓困，各單位陸續都會有安排，都會依序公佈。」

◎4歲童確診 傳北巿一公托已停課

中央流行疫情指揮中心今天上午召開臨時記者會，指揮官陳時中開頭就宣佈今日會有10例確診個案，其中1例為本土，其餘為境外移入，本土個案為案365，是案356、343的孫子，傳染途徑為案356在美國受到感染，返台後接連傳染給案343的太太以及365的孫子，指揮中心將其定調為家人間的親密接觸。

◎防疫升級！侯友宜：去過國家級警報點市府員工 自主管理14天

今是清明連假後的第一個上班日，新北市府防疫全面升級，除了入府洽公需全程配戴口罩外，新北市長侯友宜宣佈，連假期間曾到11處高風險熱點的市府員工，必須向人事處自主通報，自主健康管理14天，盡量在家在班。

◎降下4月雪 玉山早上7：10變夢幻銀白仙境

玉山又下雪了！今天上午7時10分，玉山開始降雪至9時15分，積雪約1公分，且降雪持續中。排雲山莊在8時25分降冰霰，氣溫在1度左右；另外，早上 6時左右，山友也在圓峰山屋及風口遇到降雪。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)