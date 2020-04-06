永信社會福利基金會關懷弱勢長者。（永信基金會提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎疫情持續升溫，永信社會福利基金會關注海線弱勢家庭防疫暨健康需求，員工日前偕同社會大眾自行發起「食」來相助愛心物資捐贈，結合在地農糧產品與長照資源挹注，3年來幫助496位弱勢長者，其中也為49位長者連結長照資源。

主任葉建鑫指出，近期由於疫情日趨嚴峻，看到新聞各大賣場都出現掃貨現象，許多民生物資像是泡麵、罐頭等，都被搶購一空，來自社區的失能長者、弱勢家庭及雙老家庭，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等種種因素，經常連基本3餐都無法獲得溫飽。

有鑑於此，基金會員工偕同社會大眾自行發起「食」來相助的愛心物資捐贈，並購買大安區農會的安泉米禮盒、大安禮尋肉鬆禮盒及米漢堡等物資，結合在地的農糧產品與長照資源挹注，3年來共幫助本會服務496位弱勢長者，其中也為49位長者連結長照資源。

日前社工帶著物資探望范爺爺，范爺爺說，「我已經92歲，再活沒幾年，老伴生病躺在床上5年了，又插鼻胃管，每天要幫她擦澡真的很費力，最近大家防疫不敢往外跑，謝謝你們這些菩薩送物資，這幾年大家捐贈資源不多，若資源不夠，把我的送給需要的人。」

組長江瑞敏表示，雖然現正值防疫期間，對社區弱勢家庭關懷不打烊，除了發放愛心物資、宣導防疫觀念及長照諮詢，透過長照連結能讓他們安享晚年。

永信社會福利基金會指出，基金會提供海線地區弱勢長者免費到宅服務，例如到宅沐浴、居家服務、愛心物資發送協助等，在防疫期間仍堅守第一線崗位，持續提供社區關懷、亟需社會大眾的捐款，不只讓社區的弱勢長者好好生活，更是給予滿滿支持的力量，與他們共同攜手迎向健康快樂每一天。

(中時 )