銅箔基板廠—台光電(2383)受惠於伺服器及5G基站相關產品出貨開始放量，且大陸廠區復工順利，3月合併營收回升到21.68億元，月增22.07%，為今年單月新高，由於高階產品出貨穩定成長，台光電預估，第2季業績可望優於第1季。

儘管新冠肺炎疫情重創科技及消費市場，但遠端工作、視訊會議及遠距教學興起，帶動AI及雲端相關高頻高速傳輸需求，大陸在新冠肺炎疫情受控制後，不僅各地全面復工，亦加速5G相關基礎建設，台光電佈局無鹵素環保材料多年，近兩年將產品重心從智慧型手持產品延伸至伺服器、5G基站網通設備，成果於去年第4季開始顯現，目前台光電已通過全球5G網通設備主要品牌及電信商認證，並獲得全球前3大ODM及OEM客戶等多項新案，隨著台光電在5G資料中心、伺服器及交換器高階材料市佔率提升，成為推升台光電今年營運成長重要動能。

受惠於高階材料出貨放量，台光電第1季營運未受到湖北黃石廠區曾因大陸新冠肺炎疫情停工至3月的影響，3月合併營收更因大陸廠區全面復工，回升到21.68億元，月增22.07%，年成長18.57%，為今年單月新高，累計前3月合併營收為59.08億元，年成長16.51%。

台光電表示，由於伺服器及5G基站等高階材料出貨持續放量，第2季業績可望較第1季成長。

在5G手機部分，儘管新機種推出時間可能受到疫情影響延後，但因5G mm Wave手機採用SLP架構高階材料，高階NB及平板也採用高階HDI，且PC也由傳統板逐漸轉為HDI架構，台光電預估，在5G升級換代的趨勢下，今年仍會帶動高階HDI材料的業績上揚。

(時報資訊)