美國新冠肺炎疫情熱區的新增確診與死亡病例減緩，美國總統川普稱這可能是個好徵兆，美股期貨應聲大漲，受此激勵，周一日經225指數點早盤收漲2.41%，為18,249.57點。東證一部指數收漲1.84%，為1349.53點。惟東京可能封城的不確定性，使部分投資人仍保持謹慎。

美股期貨漲幅持續擴大，目前道瓊指數期貨漲672點或3.21%，報21,629點。標普500期貨漲3.31%，那斯達克指數期貨漲3.55%。

《讀賣新聞》報導表示，日本首相安倍晉三最快將於周二宣布緊急狀態，以遏阻新冠狀病毒疫情持續在全日本擴散，且可能在周一就宣布採取這項行動的計畫。共同社報導，相關新措施可能在周三生效。

東證33大類股普遍上漲，受遠端上班或居家避難題材帶動下，以資訊通訊股漲4.3%，表現最佳。富士軟片（Fujifilm）大漲6.1%，媒體報導該公司計畫提高抗流感藥Avigan的庫存量。此款藥品被中國納入新冠狀病毒療法的測試。

(時報資訊)