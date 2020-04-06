交通部規定民眾搭乘大眾運輸工具需強制戴口罩，但仍發生民眾違規還對女列車長襲胸的惡意行徑。一名男子昨(5日)上午搭乘台鐵4121次區間車時，在車上未戴好口罩，女列車長前往勸導時，竟引來男方當眾辱罵三字經，還刻意用手搓女列車長胸部，經報警將該名男子強制帶離轉搭計程車離去，台鐵局已協助女列車長向鐵警局報案，並保留法律追訴權。

台鐵局表示，該位男乘客在瑞芳站上車後，在車上不願配合戴好口罩，到了百福站時，又當眾脱下口罩，女列車長見上前勸阻，但該名男子卻突然抓狂，不但現場大罵三字經，還刻意用手戳女列車長的胸口。

列車長立刻通知司機員，同時拒絕開車先通報鐵路警察，鐵警局七堵派出所立刻派員前往處理，並該名男子帶離下車，當場由台鐵站務人員解除運送契約，同時要求對方離去，列車因此延誤25分。

台鐵局表示，當時在第一時間連繋該名女性車長，知悉其遭受攻擊後，表示力挺列車長作為並肯定處置方式，昨已對當事人進行慰問，同時前往鐵警局報案，並對該名男子保留法律追訴權。

(中時電子報)