新竹市防疫再升級，新竹市今年的國中小新生報到可以網路報到囉。（ 新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市防疫再升級！為避免新冠肺炎群聚感染，新竹市政府決定今年的國中小新生報到提供網路報到選項，讓家長以更便利的方式報到，只要輸入學生基本資料，即可輕鬆在家完成報到程序。

市長林智堅表示，特別在疫情升溫期間，唯有做好滴水不漏的防疫工作，才能確實守護市民的健康，因此特別提供新生家長網路報到方式，讓所有學生及家長都能在家安心辦理新生入學。

他說，109年學年度的國小新生共計有5717人，國中新生則有5026人，合計共有1萬多名新生即將在5月辦理入學，在疫情升溫期間，市府團隊一直都是用最嚴謹的態度來面對防疫工作，為了守護學校師生的健康，防疫工作更是超前布署，今年首推新生網路報到，希望讓每個生活在這個城市的市民都感到安心。

教育處長黃錦能表示，今年總量國小及國中新生報到日分別是4月11日及18日，一般國中小新生報到的時間是5月2日。

以往家長均會持新生入學通知單到各學區學校辦理入學，今年因應疫情，以人群接觸最小化為原則，因此，開全國先例，推出國中小新生網路報到方案，讓家長在家即可完成入學報到。

此外，為便利家長辦理網路新生報到，今年的作業期程將會延長，總量國小報到期程自4月8日起到4月11日，總量國中自4月15日起到4月18日。另，一般國中小學報到自4月27日開放至5月8日。新生入學通知單將於4月中旬發送，相關的新生報到作業期程請詳見各校入學專區。

(中時 )