連假去國家級警報景點應居家辦公 財長：1公股金控跟進 12:412020/04/06 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮6日表示，有一家公股金控跟進，宣布有去過國家級警報景點的員工應居家辦公。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有3家金控公司要求員工，若在清明連假期間有去過人潮較多的景點旅遊，應在家上班。財政部長蘇建榮6日在立法院表示，尊重各金控銀行的防疫措施，是否強迫員工居家辦公也是由各金控自行決定，目前已有一家公股金控宣布居家辦公。 (中時 ) #金控 #居家 #公股 #員工 #連假 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 連假沒人潮 高雄車站冷清清 04:102020/04/04 地方新聞 公股總動員 護盤規模近千億 04:092020/04/05 財經要聞 居檢推加強版 腹瀉納通報條件 04:102020/04/05 生活新聞 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 防疫怕搭船 小琉球遊客砍半 04:102020/04/05 地方新聞 社論／清明連假趴趴走 防疫破功 04:102020/04/05 時論廣場 慈濟贈送安心祝福包 豐富竹縣關懷包內容 12:232020/04/05 生活 去過國內旅遊景點 就醫須告知 01:202020/04/06 政治要聞 清明連假住房率 城郊兩樣情 04:102020/04/06 財經焦點 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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