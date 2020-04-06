有3家金控公司要求員工，若在清明連假期間有去過人潮較多的景點旅遊，應在家上班。財政部長蘇建榮6日在立法院表示，尊重各金控銀行的防疫措施，是否強迫員工居家辦公也是由各金控自行決定，目前已有一家公股金控宣布居家辦公。

(中時 )