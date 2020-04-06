美股期貨6日亞洲交易時段出現上升，道指期貨升逾600點，帶動恒生指數6日早盤開高322點，報23,558點，大盤升幅一度收窄至不足40點，其後再度發力向上。

恒指午盤收升257點，漲幅1.1％，報23,493點，升破20天線（23,331點）。國企指數中午收報9,554點，升63點或0.7％。成交額430億港元。

(工商 )

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