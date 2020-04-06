恒指午盤收升257點 報23,493點 12:412020/04/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股期貨6日亞洲交易時段出現上升，道指期貨升逾600點，帶動恒生指數6日早盤開高322點，報23,558點，大盤升幅一度收窄至不足40點，其後再度發力向上。 恒指午盤收升257點，漲幅1.1％，報23,493點，升破20天線（23,331點）。國企指數中午收報9,554點，升63點或0.7％。成交額430億港元。 (工商 ) #午盤 #收升 #恒指 #美股期貨 #亞洲 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指開低247點 匯控開盤跌3％ 11:142020/04/02 財經 恒指收盤漲0.8％ 騰訊收漲1.4％ 17:042020/04/02 財經 新冠第二波 1個月內震央恐回亞洲 18:242020/04/02 國際 在岸人民幣收升74個基點 18:232020/04/03 財經 亞洲創投出脫新創公司股權 18:442020/04/04 財經 市場不確定性攀升 亞企大咖 出脫熱門新創股 04:092020/04/05 全球財經 《國際金融》美國疫情出現好兆頭 美股期貨走高 09:262020/04/06 財經 美股指期貨反彈 恒指開高逾300點 10:312020/04/06 財經 《港股》美股期貨上揚 恆指開漲1.39％ 10:342020/04/06 財經 《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 財經 財經熱門新聞 疫情堪比噩夢！川普喊恐死24萬人 比爾蓋茲有話要說 - 財經 過完清明如何操盤？散戶4月賣股票的下場… - 財經 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 1杯咖啡害慘散戶！謝金河驚曝背後3大幫兇 - 財經 清明連假曾遊11個熱門景點 國發會：可申請在家辦公 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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