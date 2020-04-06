在新冠肺炎大流行的情況下，許多人居家隔離或自主管理時，發現體重變重，其實，這都是心理影響身體的具體表現。生物學家、營養學者表示，人們在覺得有危機時，特別想吃蛋糕、奶油及麵包等碳水化合物。

曾在哈佛大學醫學部執教的伊娃（Eva Selhub）表示，「空腹、不開心、寒冷、想被人更了解」的欲望，會讓身體覺得不滿足，而新冠肺炎的大流行，同樣也會讓身體產生壓力。

產生壓力時，腦內會釋放多巴胺、血清素，刺激大腦想要獲得報酬的反應，想要更幸福才能安心的感覺，就會想吃碳水化合物。營養學家則表示，碳水化合物會讓胰島素升高，同時會提高腦中色胺酸的濃度，色胺酸會產生血清素，血清素又被稱為「幸福的荷爾蒙」，會讓心情變好。

不過，短期的壓力，腦會釋放腎上腺素抑制食欲，壓力若是長期下去的話，則會釋放皮質醇，對於高糖高脂的食物會有更深的需求。營養學家建議，可以選擇較健康的碳水化合物，如根莖類、蔬果，並且攝取堅果、豆腐及一些蛋白質食物來平衡，對身體更好。

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(中時電子報)