近年來同性戀、雙性戀，甚至是跨性別等多樣的議題，已逐漸被社會所接受，但究竟什麼樣的原因會影響性向，相關的研究也如火如荼進行中。根據柏林夏里特醫學院（Charité – Universitätsmedizin Berlin）性科學、性醫學研究所的研究團隊發現，有兄長的男性而身為同性戀者，比一般概率高出38%。

研究團隊公布與性取向相關的研究資訊，在收集5390份關於「性取向」、「是否有兄弟」的資料，經過綜合分析（meta-analysis）後，發現，和沒有哥哥的男性相比，有哥哥的男性是同性戀者，比例高出38%。而且哥哥愈多，差距愈明顯，有3個哥哥的男性與沒有哥哥的男性相比，同性戀的機率甚至高出2倍。但如果是弟弟的情形，無論有幾個弟弟，同性戀的機率都不會改變。

主要撰寫著雷（Ray Blanchard）表示，以前的研究發現，是否有姊姊存在，並不影響妹妹或弟弟的性向。「有姊姊存在的女性」的性取向，目前還沒有相關的分析。不過基於現在的分析，同性戀者的男性，母親通常不只生一個小孩。

研究團隊根據結果，提出「母性免疫假設（Maternal immunehypothesis）」的理論。第一個男孩出生時，男孩特有的蛋白性讓母親的免疫反應產生變化，之後只要母親再生男孩時，胎兒腦內性分化時，生男性會產生特別抗體，對胎兒的性向給予影響，於是生出比較容易是同性戀的男孩。雷同時表示，這樣的假設目前還需要進一步的研究。

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(中時電子報)