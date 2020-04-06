藝人明道胞兄林姓男子，今年1月5日帶著妻小在內湖山區自戕，檢警相驗後，認定林男以繩索勒頸，勒斃妻小後再上吊，檢察官以被告死亡予以不起訴，另外，林男生前積欠賭債部分，檢察官發現蔡姓男子涉有賭博罪嫌，已將全案轉由桃園地檢署後續偵辦。

林生前積欠巨額賭債無法償還，懷疑與六合彩賭債有關，並與多人有金錢往來，檢察官調查後，以雙方通聯紀錄，將上游蔡姓組頭轉由桃園地檢署後續偵辦。

檢察官調查，林男檢體並未發現生前服用藥物跡象，不過，上吊現場的飲料中，發現混有迷幻藥成分。

處分書指出，林男1月4日在內湖康樂山登山步道旁，先勒斃機妻小，再以束線帶及繩索上吊自戕，直至隔天下午1點半，被路過的登山客發現，檢察官調查並無他殺跡象，並已被告死亡，自應為不起訴處分。

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