為鼓勵設籍北市居家隔離或檢疫者落實防疫，北市觀傳局表示，針對居家檢疫者入住北市防疫旅館、檢疫所，或居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住本市合法旅宿提供補助，並從6日起開放線上申請，只要居家隔離、檢疫者等依通知書規定日期住好住滿，最高補助7000元。

隨新冠肺炎疫情日益嚴峻、因應居家隔離或檢疫的民眾增多，觀傳局表示，提供補助方案，只要檢附居家隔離或檢疫者之國民身分證影本、居家隔離或檢疫證明書影本及臺北市合法旅館、防疫旅館或本府指定檢疫所的入住收據等文件，自3月19日以後按符合條件之入住天數，按日補助500元，最高發放7,000元補助，並以申請1次為限。

觀傳局強調，符合申請資格的條件有，居家隔離(檢疫)者A之居家隔離(檢疫)期間為3月23日至4月6日，A的親友在3月23日至4月6日於臺北市合法旅宿入住;居家檢疫者B之居家檢疫期間為3月23日至4月6日，B自己在3月23日至4月6日於臺北市防疫旅館(檢疫所)入住;居家隔離(檢疫)者C之居家隔離(檢疫)期間為3月15日至3月29日，C的親友在3月15日至3月29日於臺北市合法旅宿入住，可申請3月19日至3月29日共10晚的補助款。

觀傳局表示，為避免疫情期間有感染風險，居家隔離或檢疫者得自受隔離或檢疫結束日的次日起6個月內至「市民服務大平臺」網站，依機關分類至觀光傳播局，即可查詢「臺北市居家隔離居家檢疫者補助(新冠肺炎)」，並依限提出申請；該補助可全線上申請，請符合條件的民眾多加利用，若針對補助有疑問也可撥打北市市民熱線1999。

(中時 )