梁赫群、吳姍儒（Sandy）主持東森綜合台《2分之一強》，近日討論各國男生初次約會都注意女性哪個部位、彼此需要避開的禁忌話題，以及哪些行為會令對方心動不已等主題。來賓嚴立婷提起當年老公張智峰在交往初期，問了非常失禮的問題，讓她當下超傻眼，但最後大反轉的結果跌破眾人眼鏡。

嚴立婷大讚老公張智峰，在婚前做了一件事直接「命中」，至今想起仍感到超浪漫。她表示兩人剛交往時，有次約會他開車開到一半，突然問：「你現在有負債嗎？」這種失禮又敏感的話題，雖然她當下心想干你什麼事，但還是客氣詢問他想知道的原因，想不到張智峰竟超認真回應，「因為我希望你跟我在一起是無憂無慮的，所以如果有，我就幫你還清。」

梁赫群（左）為嚴立婷新書宣傳。（東森提供）

Sandy聽完直呼：「嫁給他！」梁赫群則不可置信，「張智峰有這麼傻？」嚴立婷秒肯定，「是真愛！他隔天超man，直接拿我說數字的現金，叫我去還掉。」本來以為是沒禮貌的開頭，結果卻是浪漫收尾。

義大利型男吳子龍透露，義大利男生初次約會時，會非常注意女生的臀部，擁有「曼陀林」（義大利傳統樂器）的完美臀型，就能稱得上是國家級標準。而在意女性臀型的不只義大利人，就連美國人也是，Sandy表示，以前在美國念高中時，曾看到女同學為了讓自己看起來是翹臀，會在貼身牛仔褲的口袋放5片女性生理用品，就連拍照時也會修圖。韓國型男金炳秀立馬補充：「韓國女生會將衛生紙塞在骨盆旁，強調她的S曲線。」他還說韓國男生不在乎女生胸部大小，主要是看她打扮和S曲線。

(中時 )